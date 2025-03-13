В Рязани открылась выставка, посвящённая 30-летию избирательной системы региона

В Рязани 13 марта открылась уникальная выставка «Традиции выбора: история и современность», посвящённая 30-летию избирательной системы региона. Экспозиция подготовлена Избирательной комиссией Рязанской области и посвящена значимой дате, отмечающей развитие демократических процессов в регионе.

Выставка направлена на сохранение исторической памяти о значимых этапах развития региональной избирательной системы. Особое внимание уделено воспитанию гражданской активности среди молодого поколения и важности выборов для будущего страны и региона.

На торжественное открытие выставки собрались почётные гости, среди которых были представители власти, общественности и молодые избиратели. Мероприятие началось с приветственных слов Первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области Анны Росляковой и Первого заместителя Председателя Рязанской областной Думы Александра Шевырева.

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Председатель Избирательной комиссии Рязанской области Андрей Сидоренко подчеркнул значимость проекта для формирования активной гражданской позиции среди молодёжи. Он выразил надежду, что экспозиция станет важной частью образовательного процесса для школьников и студентов.

Посетителей выставки ждут архивные материалы, интерактивные стенды и уникальные экспонаты, отражающие историю выборов в Рязанской области. Особое место занимают демонстрации эволюции видов голосования и механизмы защиты прав избирателей. Также в экспозиции представлены исторические документы, редкие фотографии и агитационные материалы прошлых лет.

Директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Иннеса Фельдман отметила, что выставка о региональной избирательной системе на площадке федерального музея — одна из первых в стране. По ее мнению, событие играет ключевую роль в сохранении исторической памяти и культурного наследия региона.

Организаторы уверены, что проект «Традиции выбора: история и современность» станет мощным инструментом просвещения и воспитания гражданской ответственности среди жителей региона, помогая формировать осознанное отношение к участию в выборах.

Посетить выставку «Традиции выбора: история и современность» в РИАМЗ можно до 21 марта.

Возрастное ограничение 6+.