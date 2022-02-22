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Вторник, 22 февраля, 2022

В Рязани открылась выставка дизайнера Ольги Крамс «Разговор с пустотой»

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В Рязани открылась выставка дизайнера Ольги Крамс «Разговор с пустотой»

Александр Ильин

19 февраля в Музеи молодёжи открылась выставка рязанского дизайнера одежды, стилиста, fashion-иллюстратора Ольги Крамс.

В Рязани открылась выставка дизайнера Ольги Крамс «Разговор с пустотой»

«В этот раз я обратилась к нашим чувствам и попыталась передать их на бумаге через геометрические формы, линии и абстракцию.

Название выставки намекает на то, что в картинах вы не увидите предметного изображения, а лишь ассоциативное отражение наших состояний и чувств: радость, горе, зависть, лень… и не только.

Эмоциональное напряжение, ограниченная цветовая палитра и простые геометрические формы – вот что вас ожидает на выставке», — анонсировала Ольга выставку на своей странице в Instagram.

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Центральное место выставки занимает картина «Монолог», которая представляет собой белый лист бумаги с одним единственным изображением – точкой в правом нижнем углу полотна.

«Этой картиной я приглашаю к диалогу. Ведь чем является белая пустота пространства листа, как не оформленным высказыванием, в конце которого стоит обычная точка?

Чем наполнить этот невидимый монолог, решать вам. О чем вы думаете, замерев на секунду перед пустым пространством?

То, что вы почувствуете, будет зависеть от вашего эмоционального состояния и опыта. Подпустите к себе непонятное, поверьте, что всё это для вас уже знакомо. Разрешите себе, а потом и автору выражаться удобным для него языком. Не оглядывайтесь на других, — рассказывает Ольга Крамс.

Кроме того, если у посетителей выставки появится желание поделиться размышлениями с автором, они могут: 

  • записать их на листах бумаги, расположенных рядом с картиной в зале музея;
  • отсканировать QR-код, размещенный рядом с картиной и присоединиться к чату в Telegram, где можно написать или надиктовать сообщение. 

На основе впечатлений Оля Крамс создаст серию работ, которые будут показаны 26 марта на закрытии «Разговора с пустотой». Авторы комментариев будут приглашены на встречу с художником. Сообщения принимаются до 15 марта включительно.

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Посетить уникальную выставку рязанцы могут в Музеи истории молодежного движения по адресу: ул. Свободы, 79.

В Рязани открылась выставка дизайнера Ольги Крамс «Разговор с пустотой»
В Рязани открылась выставка дизайнера Ольги Крамс «Разговор с пустотой»
В Рязани открылась выставка дизайнера Ольги Крамс «Разговор с пустотой»
В Рязани открылась выставка дизайнера Ольги Крамс «Разговор с пустотой»
В Рязани открылась выставка дизайнера Ольги Крамс «Разговор с пустотой»
В Рязани открылась выставка дизайнера Ольги Крамс «Разговор с пустотой»
В Рязани открылась выставка дизайнера Ольги Крамс «Разговор с пустотой»
В Рязани открылась выставка дизайнера Ольги Крамс «Разговор с пустотой»
В Рязани открылась выставка дизайнера Ольги Крамс «Разговор с пустотой»
В Рязани открылась выставка дизайнера Ольги Крамс «Разговор с пустотой»

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