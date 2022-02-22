В Рязани открылась выставка дизайнера Ольги Крамс «Разговор с пустотой»

19 февраля в Музеи молодёжи открылась выставка рязанского дизайнера одежды, стилиста, fashion-иллюстратора Ольги Крамс.
- Реклама -
Центральное место выставки занимает картина «Монолог», которая представляет собой белый лист бумаги с одним единственным изображением – точкой в правом нижнем углу полотна.
Кроме того, если у посетителей выставки появится желание поделиться размышлениями с автором, они могут:
записать их на листах бумаги, расположенных рядом с картиной в зале музея;
отсканировать QR-код, размещенный рядом с картиной и присоединиться к чату в Telegram, где можно написать или надиктовать сообщение.
На основе впечатлений Оля Крамс создаст серию работ, которые будут показаны 26 марта на закрытии «Разговора с пустотой». Авторы комментариев будут приглашены на встречу с художником. Сообщения принимаются до 15 марта включительно.
- Реклама -
Посетить уникальную выставку рязанцы могут в Музеи истории молодежного движения по адресу: ул. Свободы, 79.