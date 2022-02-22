В Рязани открылась выставка дизайнера Ольги Крамс «Разговор с пустотой»

«В этот раз я обратилась к нашим чувствам и попыталась передать их на бумаге через геометрические формы, линии и абстракцию.

Название выставки намекает на то, что в картинах вы не увидите предметного изображения, а лишь ассоциативное отражение наших состояний и чувств: радость, горе, зависть, лень… и не только.

Эмоциональное напряжение, ограниченная цветовая палитра и простые геометрические формы – вот что вас ожидает на выставке», — анонсировала Ольга выставку на своей странице в Instagram.