В Рязани не вышли на линии троллейбусы 4 маршрутов

Троллейбусы маршрутов №4, 9, 10 и 16 временно не выходят на линии в Рязани. Без изменения работает транспорт на маршрутах №12 и 13. Об этом сообщили в администрации города.

Ремонт контактной сети продолжается. По маршруту троллейбуса №1 пустили машины на автономном ходу. Троллейбусы маршрута №5 идут через Рязань-1, маршрута №3 – через улицы Новая и Есенина до ЦПКиО.

Обрыв контактной сети на улице Юбилейной устранили, работы на Первомайском проспекте продолжаются. Троллейбусы маршрутов №9 и 16 вышли на линию, но будут следовать до «Барса».