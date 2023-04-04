spot_img
Вторник, 4 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Оба претендента на должность главы Фонда капремонта Рязанской области не сдали экзамен

На главнуюНовости Рязани

По итогам квалификационного экзамена 29 марта оба претендента на должность главы Фонда капремонта Рязанской области не смогли набрать необходимого количества баллов.

И.о. гендиректора рязанского Фонда капремонта Виталий Дубровин набрал 42 балла, его подчинённый Дмитрий Анастасьин – 43 балла. Об этом сообщает министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

Согласно приказу Минстроя России от 2016 года, претенденты, набравшие меньше 45 баллов, считаются не сдавшими квалификационный экзамен.

Виталий Дубровин исполняет обязанности главы рязанского Фонда капитального ремонта с ноября 2022 года.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации