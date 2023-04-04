Оба претендента на должность главы Фонда капремонта Рязанской области не сдали экзамен

По итогам квалификационного экзамена 29 марта оба претендента на должность главы Фонда капремонта Рязанской области не смогли набрать необходимого количества баллов.

И.о. гендиректора рязанского Фонда капремонта Виталий Дубровин набрал 42 балла, его подчинённый Дмитрий Анастасьин – 43 балла. Об этом сообщает министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

Согласно приказу Минстроя России от 2016 года, претенденты, набравшие меньше 45 баллов, считаются не сдавшими квалификационный экзамен.

Виталий Дубровин исполняет обязанности главы рязанского Фонда капитального ремонта с ноября 2022 года.