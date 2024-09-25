В Рязани назвали победителей конкурса среди участников нацпроекта «Производительность труда»

В Рязани подвели итоги турниров по «Фабрике процессов» и «Фабрике офисных процессов», которые проходили среди участников нацпроекта «Производительность труда». На протяжении нескольких месяцев рязанские предприятия и компании показывали, насколько хорошо они освоили «бережливые» технологии, умеют работать в команде, оптимизировать процессы и добиваться наиболее высокого результата.

В Региональном центре компетенций Агентства развития бизнеса оценили результаты и назвали лучших. В этом году в направлении «Экспертная «Фабрика процессов» победили представители команды «Фибратек». Они награждаются поездкой на одно из ведущих оружейных предприятий страны.

Места в направлении «Офисная фабрика процессов» распределились следующим образом:

I место ― «Рязанский радиозавод»;

II место ― «Оптический дом»;

III место ― «Фибратек».

Победители и призеры получили сертификаты на посещение СберУниверситета, рязанской организации с примером «образцового» офисного пространства, а также памятные сувениры.

«Турнир по «Фабрике процессов» проводится в Рязанской области уже третий год, а соревнования среди офисных работников проводились в регионе впервые. Такой формат востребован у рязанских предприятий, поскольку позволяет поддержать бизнес и развить навыки у сотрудников, повысить их командный дух. Агентство развития бизнеса будет и дальше поддерживать стремления по совершенствованию компетенций сотрудников, в том числе, проводить для них тренинги на площадке «Фабрики процессов», ― сказал директор Агентства Роман Кравчук.