Среда, 14 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязани найдены мёртвыми спортсмен Александр Рудаков и его жена

7info
вакцинация

Прокуратура Рязанской области контролирует выяснение обстоятельств гибели семейной пары в Октябрьском районе Рязани, сообщила пресс-служба ведомства.

Спортсмены Александр Рудаков и его супруга найдены мёртвыми в съёмной квартире в микрорайоне Дашково-Песочня. По информации прокуратуры, 5-летняя дочь супругов долгое время оставалась одна в квартире с умершими родителями. Девочка смогла позвать на помощь соседей.

Прокуратура даст оценку сложившейся ситуации, также ведомство контролирует ход процессуальной проверки.

Александр Рудаков — мастер спорта России, бронзовый призёр чемпионата страны по универсальному бою

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Астролог Константин Дараган ответил на вопрос, когда закончится спецоперация

Разразившееся общее политическое противостояние продлится ещё очень долго. Но по поводу спецоперации у астролога прогноз более позитивный.

Убивший подругу рязанец несколько дней прожил в квартире с трупом

По информации СМИ, трупы обнаружили в запертой квартире 9 июня.

Следком выясняет обстоятельства смерти рязанского спортсмена Рудакова и его жены

Следователям предстоит установить все обстоятельства смерти рязанцев.

Депутат Ивановской облдумы Лобкова вышла из КПРФ со скандалом

В Иванове депутат областной Думы Юлия Лобкова написала заявление о выходе из КПРФ, пишет Ivanovo News. Парламентарий заявила, что приняла такое решение, поскольку потеряла веру в партию. Кроме того, она сложила с себя полномочия первого секретаря Кинешемского районного отделения коммунистов. Лобкова утверждает, что вместе с ней из рядов КПРФ...

В Москве 12-летняя девочка назначила свидание с педофилом и попала в больницу

Юная жительница Москвы попала в больницу после встречи с 50-летним кавалером, который оказался педофилом, пишет МК. По предварительной версии, 12-летняя девочка познакомилась с мужчиной в чат-рулетке. В минувшую субботу школьница назначила свидание неизвестному ухажеру в парке на юге столице. Там педофил занялся с ней сексом. На следующий день...

Стало известно, зачем чеченцы приедут в Белгородскую область

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале, чем спецназ из его региона будет заниматься в Белгородской области. По его словам, бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут защищать границу, чтобы не допустить новых вторжений украинских диверсантов. Кадыров выразил уверенность, что чеченские военные справятся с поставленной перед ними задачей без особых усилий. Для этих...

В Египте выставят в музее акулу, растерзавшую россиянина в море

Египетские власти решили выставить в музее акулу, растерзавшую россиянина в море у берегов Хургады, сообщил телеграм-канал SHOT. Предварительно хищника мумифицируют. Из желудка акулы уже извлекли голову, руки и грудь погибшего. Другие фрагменты тела выловили из воды рыбаки. Уточняется, что экспонат появится в морском музее Хургады. Погибшим оказался 23-летний Владимир Попов,...

Путин рассказал, чем ответит Россия на украинские обстрелы

Россия ответит на украинские обстрелы Белгородской, Курской, Брянской и других приграничных регионов, сообщил президент Владимир Путин. По его словам, российские военные будут наносить удары только по военным целям противника. «Мы не будем, как эти придурки, лупить по гражданским объектам. Мы избирательно будем отвечать», – пояснил Путин. Глава государства пообещал, что...

Призёр чемпионата России по универсальному бою Рудаков найден мёртвым с женой в Рязани — тг

О гибели спортсмена сообщил телеграм-канал «Усы Куракиной».

В Госдуме предложили бесплатно набирать отличников в технари

Депутат уверен, что обучать специалистов для стратегических отраслей необходимо бесплатно.

В начале лета Tele2 составила тревел-гид с увлекательными маршрутами по Рязанской области и соседним регионам

Гид представляет собой коллекцию невероятных идей для приключений

В Рязанской области продолжают работу мобильные пункты отбора на службу по контракту

Ближайший выезд мобильного пункта в районы состоится 17 июня. Он будет работать на центральной площадке празднования Дня города Ряжска.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации