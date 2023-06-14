В Рязани найдены мёртвыми спортсмен Александр Рудаков и его жена

Прокуратура Рязанской области контролирует выяснение обстоятельств гибели семейной пары в Октябрьском районе Рязани, сообщила пресс-служба ведомства.
Спортсмены Александр Рудаков и его супруга найдены мёртвыми в съёмной квартире в микрорайоне Дашково-Песочня. По информации прокуратуры, 5-летняя дочь супругов долгое время оставалась одна в квартире с умершими родителями. Девочка смогла позвать на помощь соседей.
Прокуратура даст оценку сложившейся ситуации, также ведомство контролирует ход процессуальной проверки.
Александр Рудаков — мастер спорта России, бронзовый призёр чемпионата страны по универсальному бою