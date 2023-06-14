В Рязани найдены мёртвыми спортсмен Александр Рудаков и его жена

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале, чем спецназ из его региона будет заниматься в Белгородской области. По его словам, бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут защищать границу, чтобы не допустить новых вторжений украинских диверсантов. Кадыров выразил уверенность, что чеченские военные справятся с поставленной перед ними задачей без особых усилий. Для этих...