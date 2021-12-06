В Рязани наградили участников турнира по дзюдо

В субботу, 4 декабря, в «Академии единоборств» прошел Всероссийский турнир по дзюдо «Рязанский фестиваль JUDO» на призы губернатора Рязанской области, организованный при поддержке РОО «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

В соревнованиях приняли участие юноши 2007-2008 и 2009–2010 гг. р., среди которых спортсмены из разных регионов. Свое мастерство продемонстрировали и юные рязанские дзюдоисты.

В рамках встречи прошло чествование великого рязанского дзюдоиста, трехкратного вице-чемпиона мира, двукратного бронзового призера чемпионатов Европы, чемпиона и призера командных чемпионатов мира и Европы, двукратного чемпиона России, заслуженного мастера спорта России Михаила Пуляева, в 2021 году завершившего спортивную карьеру.

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Среди почетных гостей турнира — глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.

— Гостеприимная Рязань вновь принимает соревнования самого высокого уровня. В Рязани и области дзюдо активно развивается уже 45 лет. Наш город гордится спортсменами-дзюдоистами. Сегодня мы чествуем известного во всем мире Михаила Пуляева. Михаил завершил карьеру как спортсмен и теперь реализует себя в качестве тренера. Вся национальная сборная по дзюдо называет Михаила «Пулей», и я уверена, что наша «Пуля» еще не раз выстрелит и приведет рязанских спортсменов в новым победам! — сказала Юлия Рокотянская.

Михаил Пуляев награжден знаком отличия «Знак Великого князя Олега Рязанского». Награду вручил заместитель председателя регионального Правительства Роман Петряев. За вклад в развитие дзюдо в Рязанской области и активное содействие в подготовке и проведении спортивных мероприятий наградами Федерации дзюдо России отмечены председатель регионального совета общества «Динамо», начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай, председатель попечительского совета общества «Динамо», начальник УФСБ России по Рязанской области Сергей Ерофеев, председатель областной федерации дзюдо Валерий Чернышов, начальник Рязанского филиала университета МВД им. В. Я. Кикотя Андрей Доронин.

Благодарности Европейского союза дзюдо объявлены руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области Владимиру Никешкину, заместителю начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Александру Савукову, заместителю председателя Рязанского общества «Динамо», обладателю Кубка мира, Чемпиону Европы Андрею Волкову.