В Рязани наградили победителей конкурса «Лучший социальный проект года-2021»

В Центре «Мой бизнес» Рязанской области наградили победителей третьего регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года-2021».

Конкурс проводился при поддержке Правительства Рязанской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В этом году в нем приняло участие 30 социальных проектов. Определены 8 победителей в номинациях:

Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья

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Хоботова Анна Викторовна – проект «Детский коррекционно-логопедический центр «Особое детство»

Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживании

Смагин Илья Михайлович – проект «Сеть клиник «НИАРМЕДИК»

Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей

Матузина Татьяна Александровна – проект «Детский клуб дополнительного образования «Карандаши»

Ужгалова Надежда Николаевна – проект «Школа скорочтения и развития интеллекта»

Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере

Грошева Татьяна Владимировна – проект «Древнее искусство»

Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта

Круглова Ирина Вадимовна – проект «Детская школа плавания «Океаника»

Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма

Евсюхин Игорь Евгеньевич – проект «Музей истории рязанского леденца»

Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении

Григорьев Павел Вадимович – проект «Бэби-театр «Мамина сказка»

Все они представят область на федеральном этапе конкурса.

«Статус социального предпринимателя имеют 46 предпринимателей в регионе. Те, кто работает в этой сфере и выбрал этот путь, люди – с большим сердцем. Они работают с социально незащищенной категорий граждан, вкладывают много своих сил, даже не преследуя цели получить какую-то прибыль. У нас очень хорошая поддержка социального бизнеса осуществлялась в этом году, и она продолжит свое существование в следующем – это грантовая поддержка. На базе Центра «Мой бизнес» работает Центр инноваций социальной сферы, который как раз и выявляет такие проекты, сопровождает их и помогает получить статус социального предпринимателя. Этот статус дает право получить широкий спектр услуг от Центра «Мой бизнес», получить грантовую поддержку от государства и заявить о себе на региональном и федеральном уровнях», – отметила директор Центра «Мой бизнес» Лариса Сидоренко.

Контакты Центра инфраструктуры МСП в Рязанской области: 8 (4912) 97-17-00, г. Рязань, ул. Каширина, д. 1Б.