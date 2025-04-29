В Рязани начнут готовить специалистов мирового уровня в области искусственного интеллекта

Рязанский радиотехнический университет начнет готовить специалистов мирового уровня в сфере искусственного интеллекта. Новейшие программы будут доступны для поступления уже в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба университета.

20 вузов РФ, в том числе РГРТУ, получили федеральную субсидию на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта. В ближайшие три года на эти цели университет получит более 45 млн рублей. Индустриальным партнером проекта является группа компаний «Т1».

Вузы будут готовить разработчиков, архитекторов данных и систем, аналитиков и исследователей. К 2030 году планируется подготовить более 10,2 тысячи высококвалифицированных специалистов по ИИ.