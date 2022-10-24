В Рязани на пешеходном переходе сбили ребёнка

В микрорайоне Канищево автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе. Информация появилась в группе ПУВР ВКонтакте.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошёл 23 октября около 8 часов вечера на перекрёстке улиц Интернациональной и Станкозаводской.

Автор поста просит откликнуться свидетелей дорожной аварии.

В комментариях рязанцы пишут, что из-за недостаточного освещения на улицах водителям не видно пешеходов, особенно в дождь.

О состоянии пострадавшей не сообщается. Официально эту информацию пока не прокомментировали.

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