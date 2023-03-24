В Рязани на фасаде школы №39 установят мемориальную доску погибшему на СВО бойцу Сорокину

Погибшему в ходе специальной военной операции на Украине Денису Сорокину установят мемориальную доску. Разместят её на фасаде школы №39 – именно такое решение депутаты Рязанской городской Думы приняли 23 марта.

Установит доску инициативная группа рязанцев на собранные средства.

Начальник штаба сводного батальона, старший лейтенант Денис Сорокин героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе СВО. Посмертно рязанец награждён Орденом Мужества.