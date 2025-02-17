В Рязани на двух улицах отключили теплоносители

МУП «РМПТС» сообщает, что в связи с заменой поврежденного участка теплосети возле дома №11 на ул. Великанова, в 16:00 был отключен теплоноситель в ряде домов по улицам Великанова и Юбилейная.
При подаче теплоносителя на жилые дома специалисты обнаружили неисправность запорной арматуры. Сейчас идут работы по её устранению. Подача тепла и горячей воды будет восстановлена в ближайшее время.
Отключен теплоноситель по следующим адресам:
- Ул. Великанова, д. 1 к. 1, д. 1 к. 6, д.2, д. 3, д. 3 к. 1, д.4, д. 5, д.6, д. 7 к. 1, д.8, д.8.к.1, д. 10, д. 10 к. 1, д. 10 к. 2, д. 11, д. 11 к. 1, д. 11 к. 2, д. 11 к. 3, д. 12, д. 12 к. 2, д. 13, д. 14, д. 15, д. 14 к. 1, д. 16, д. 16 к. 1, д. 16 к. 2, д. 18;
- Ул. Юбилейная, д. 1 к. 1, д. 2, д. 2 к. 1, д. 2 к. 2, д. 3, д. 3 к. 1, д. 4, д. 5.
- Объекты социальной инфраструктуры;
- Детские сады №103 и №108, а также школа искусств №4.