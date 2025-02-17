В Рязани на двух улицах отключили теплоносители

МУП «РМПТС» сообщает, что в связи с заменой поврежденного участка теплосети возле дома №11 на ул. Великанова, в 16:00 был отключен теплоноситель в ряде домов по улицам Великанова и Юбилейная.



При подаче теплоносителя на жилые дома специалисты обнаружили неисправность запорной арматуры. Сейчас идут работы по её устранению. Подача тепла и горячей воды будет восстановлена в ближайшее время.

Отключен теплоноситель по следующим адресам: