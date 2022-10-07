В Рязани взрослый мужчина пытался украсть портфель и сменку у третьеклассницы. Об этом сообщила мать девочки в телеграм-канале «аТипичная Рязань».
Рязанка пишет, что ребёнок вместе с подружкой играл на детской площадке у дома после 2-й смены. Вещи девочки оставили на земле, в какой-то момент взрослый мужчина схватил портфель и сумку и побежал за дом.
Благодаря соседке, увидевшей происходящее и позвавшей на помощь молодых людей, вещи удалось вернуть. Женщина опасается, что жертвой этого человека могут стать другие дети.
Женщина предполагает, что мужчина может быть и безобидным, а может представлять серьёзную опасность для детей.
На следующий день его снова заметили гуляющим около школы № 73.
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