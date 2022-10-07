В Рязани взрослый мужчина пытался украсть портфель и сменку у третьеклассницы. Об этом сообщила мать девочки в телеграм-канале «аТипичная Рязань».

Рязанка пишет, что ребёнок вместе с подружкой играл на детской площадке у дома после 2-й смены. Вещи девочки оставили на земле, в какой-то момент взрослый мужчина схватил портфель и сумку и побежал за дом.

Благодаря соседке, увидевшей происходящее и позвавшей на помощь молодых людей, вещи удалось вернуть. Женщина опасается, что жертвой этого человека могут стать другие дети.

— Всё закончилось хорошо, при этом ребёнок испуган, а неадекватный мужчина гуляет по улицам Рязани. В разговорах с родителями учеников других классов выясняется, что это не единичный случай, но в полиции подобных случая зарегистрировано 2: наш и от января 2022 г., — пишет рязанка.

Женщина предполагает, что мужчина может быть и безобидным, а может представлять серьёзную опасность для детей.

На следующий день его снова заметили гуляющим около школы № 73.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram