В Рязани мужчина напал на бригаду «скорой»

В Рязани мужчина напал с монтировкой на бригаду скорой помощи. Он набросился на автомобиль и побил стёкла.
По информации telegram-канала «Новая Газета — Рязань», инцидент произошёл в Московском районе с 23 на 24 мая. «Скорая» приехала на вызов к местной жительнице. Пока та собирала вещи, бригада врачей ждала её в машине. В этот момент из дома выбежал сосед пациентки и напал на автомобиль.
Врачи не стали вступать с буйным мужчиной в разговор и вызвали полицию. Как выяснилось, он состоит на учёте в наркодиспансере.
От действий буйного рязанца пострадал автомобиль — у него разбиты стёкла.