В Рязани мужчина напал на бригаду «скорой»

В Рязани мужчина напал с монтировкой на бригаду скорой помощи. Он набросился на автомобиль и побил стёкла.

По информации telegram-канала «Новая Газета — Рязань», инцидент произошёл в Московском районе с 23 на 24 мая. «Скорая» приехала на вызов к местной жительнице. Пока та собирала вещи, бригада врачей ждала её в машине. В этот момент из дома выбежал сосед пациентки и напал на автомобиль.

– Он решил, что соседку хотят похитить. Кинулся громить стекла, зеркала, – рассказал очевидец случившегося. – Медики выскочили из машины через заднюю дверь, водитель тоже ретировался.

Врачи не стали вступать с буйным мужчиной в разговор и вызвали полицию. Как выяснилось, он состоит на учёте в наркодиспансере.

От действий буйного рязанца пострадал автомобиль — у него разбиты стёкла.