Среда, 24 июля, 2024

В Рязани может появится футбольный центр

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от Freepik

В Рязани планируют построить футбольный центр на улице Сережина гора. Об этом пишет РЗН.инфо со ссылкой на информацию от начальника управления градостроительства и архитектуры Рязани Алексея Крутова.

По его словам, региональное правительство заключило соглашение с ООО «Футбостар». Проект оценивается боле чем в 100 миллионов рублей. Отмечается, что кроме нового спортивного объекта, футбольный центр может дать городу новые рабочие места. .

Проект по строительству центра направили на рассмотрение в городскую думу.

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