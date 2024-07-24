В Рязани может появится футбольный центр

В Рязани планируют построить футбольный центр на улице Сережина гора. Об этом пишет РЗН.инфо со ссылкой на информацию от начальника управления градостроительства и архитектуры Рязани Алексея Крутова.

По его словам, региональное правительство заключило соглашение с ООО «Футбостар». Проект оценивается боле чем в 100 миллионов рублей. Отмечается, что кроме нового спортивного объекта, футбольный центр может дать городу новые рабочие места. .

Проект по строительству центра направили на рассмотрение в городскую думу.