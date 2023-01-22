В Рязани легковушка сбила 6-летнего ребёнка

В воскресенье, 22 января, легковой автомобиль наехал на шестилетнего ребёнка. Подробности приводит YA62.ru со ссылкой на экстренные службы.

ДТП произошло около 15 часов у дома 56 по улице Татарской. Ребёнок, как говорится в сообщении, двигался вне пешеходного перехода.

Пострадавший получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и закрытый перелом стопы. Его доставили в Детскую областную клиническую больницу.

Официального комментария ГИБДД Рязанской области пока нет.