Среда, 28 августа, 2024

В Рязани концерт камерного оркестра Сергея Проскурина пройдет в поддержку жителей Курской области

Автор: 7info 2

Опубликовано

фото: t.me/admryazan

В День города, 31 августа, в Рязани состоится концерт камерного оркестра под руководством Сергея Проскурина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Он выступит на главной сцене Рязанской ВДНХ. Оркестр исполнит патриотические песни. Отмечается. что мероприятие пройдет в поддержку жителей Курской области и всех бойцов, защищающих нашу землю.

Также на сцену в этот день выйдут солистка Большого театра Оксана Лесничая и лучшие танцевальные коллективы области.

Концерт начнется в 19:00. Возрастное ограничение 6+.

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