В Рязани концерт камерного оркестра Сергея Проскурина пройдет в поддержку жителей Курской области

В День города, 31 августа, в Рязани состоится концерт камерного оркестра под руководством Сергея Проскурина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Он выступит на главной сцене Рязанской ВДНХ. Оркестр исполнит патриотические песни. Отмечается. что мероприятие пройдет в поддержку жителей Курской области и всех бойцов, защищающих нашу землю.
Также на сцену в этот день выйдут солистка Большого театра Оксана Лесничая и лучшие танцевальные коллективы области.
Концерт начнется в 19:00. Возрастное ограничение 6+.