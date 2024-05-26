Воскресенье, 26 мая, 2024

В Рязани из-за детской шалости загорелись две квартиры

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/mchs_official

В Рязани шестилетний мальчик играл со спичками, что привело к пожару. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС России».

По предварительным данным, бабушка мальчика оставила на балконе зажигалку и спички. Они находились на видном месте, и ребенок устроил с ними опасную игру.

Отмечается, что семья успела выйти и горящей квартиры на улицу и вызвать пожарных.

Огонь охватил комнату и балконы двух квартир на 60 квадратных метрах. Пожар ликвидировали 12 специалистов и 4 единицы техники. Эвакуировали шесть человек, спасли одного мужчину.

В Рязани из-за детской шалости загорелись две квартиры

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