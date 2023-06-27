В Рязани инвалида I группы отправили получать программу реабилитации по «несуществующему» адресу

В Рязани тяжело больного инвалида I группы отправили получать индивидуальную программу реабилитации по «несуществующему» адресу. О ситуации стало известно 7info.

Федеральное бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской области выдало инвалиду направление на получение индивидуальной программы реабилитации. Рязанцу выдали направление по адресу: ул. Садовая, д. 33. К направлению сотрудник ведомства приложил сопроводительную информационную записку с картой, по которой можно найти нужный адрес. Приехав по указанному адресу, инвалид увидел объявление на двери о том, что с 15 июня (ситуация произошла 27 июня) услуги по его вопросу оказываются в МФЦ и в региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования.

— Далее позвонил в бюро МСЭ. Начальник ведомства Романова сообщила, что их официально не уведомили о том, что услуги на улице Садовой больше не оказываются. На вопрос о том, знала ли она об этом формально, ответа не последовало. И весь этот бардак происходит на фоне полузакрытого из-за ремонта дорожного полотна города, когда добраться из одной части города до другой не так-то просто, да ещё и человеку с проблемами со здоровьем, — жалуется столкнувшийся с халатностью чиновников рязанец.

На этом трудности с получением заветных документов не закончились.

В Фонде инвалиду предложили получить талон на удобное ему время. И это время, возможно, не наступит в день обращения. Если всё-таки повезёт, то больной человек оказывается у заветного окна, где сотрудник начинает сканировать огромную папку документов (цифровизация в действии!):

— Зачем вообще это звено? Почему сотрудники МСЭ не могут напрямую в электронном виде отправить документы? Для меня это загадка. Как и загадкой остаётся процесс, который предшествует оформлению заявки на получение средств реабилитации, — задаётся вопросом рязанец.

7info мужчина признался: ему пришлось перенести удаление органа на фоне онкологического заболевания. В кратчайшие сроки после операции его заставили пройти эндокринолога, терапевта, уролога для подтверждения сопутствующих диагнозов.

— Почему выписки из больницы недостаточно для того, чтобы оформить человеку жизненно необходимые средства реабилитации? Зачем включать в процесс цепочку неквалифицированных государственных сотрудников, которые не помогают, а только усугубляют состояние больного? – для поиска ответов именно на эти вопросы рязанец и обратился в нашу редакцию.

Конечно же, мы не могли не остаться в стороне от произошедшего с инвалидом вопиющего случая. 7info готовит официальные запросы в органы, задействованные в предоставлении положенной мужчине помощи, чтобы выяснить все обстоятельств произошедшего.