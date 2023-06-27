В Рязани инвалида I группы отправили получать программу реабилитации по «несуществующему» адресу

В Рязани тяжело больного инвалида I группы отправили получать индивидуальную программу реабилитации по «несуществующему» адресу. О ситуации стало известно 7info.
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской области выдало инвалиду направление на получение индивидуальной программы реабилитации. Рязанцу выдали направление по адресу: ул. Садовая, д. 33. К направлению сотрудник ведомства приложил сопроводительную информационную записку с картой, по которой можно найти нужный адрес. Приехав по указанному адресу, инвалид увидел объявление на двери о том, что с 15 июня (ситуация произошла 27 июня) услуги по его вопросу оказываются в МФЦ и в региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования.
На этом трудности с получением заветных документов не закончились.
В Фонде инвалиду предложили получить талон на удобное ему время. И это время, возможно, не наступит в день обращения. Если всё-таки повезёт, то больной человек оказывается у заветного окна, где сотрудник начинает сканировать огромную папку документов (цифровизация в действии!):
7info мужчина признался: ему пришлось перенести удаление органа на фоне онкологического заболевания. В кратчайшие сроки после операции его заставили пройти эндокринолога, терапевта, уролога для подтверждения сопутствующих диагнозов.
Конечно же, мы не могли не остаться в стороне от произошедшего с инвалидом вопиющего случая. 7info готовит официальные запросы в органы, задействованные в предоставлении положенной мужчине помощи, чтобы выяснить все обстоятельств произошедшего.