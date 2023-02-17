Пятница, 17 февраля, 2023
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В Рязани хотят установить новый арт-объект — троллейбус

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17 февраля состоялось заседание Общественного совета при управлении транспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Активисты предложили установить новый арт-объект — троллейбус. В Рязани сохранилось 2 раритетные машины — советский шарнирно-сочлененный троллейбус ЗиУ-383Б и грузовой троллейбус КТГ-2. По словам общественников, этот транспорт интересен — грузовые троллейбусы мало кто видел, и установка его в общественном месте привлечет внимание жителей и гостей города.

Общественный совет поддержал идею и совместно с управлением транспорта она будет проработана.

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