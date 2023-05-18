Четверг, 18 мая, 2023
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В Рязани готовятся к съёмкам концерта телеканала «Пятница»

Татьяна Проводина

В Рязани на Лыбедском бульваре идёт подготовка к съёмкам концерта телеканала «Пятница». В новом проекте участвуют команды из Владимира, Тулы, Рязани, Нижнего Новгорода, Костромы, Вологды и Ярославля.

В первом туре телепроекта каждая команда исполняет по одной песне домашней заготовки в караоке, а во втором туре — по одной песне, которая определится жеребьёвкой.

В финале будут соревноваться две команды, которые уже будут петь вместе со «звездой», имя которой до последнего момента хранится в тайне.

Победителей определят специальными устройствами по уровню шума от болельщиков и зрителей.

В Рязани готовятся к съёмкам концерта телеканала «Пятница»

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