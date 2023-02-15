Среда, 15 февраля, 2023
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В Рязани главврача медучреждения задержали за взятки на 16 миллионов рублей

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В Рязани по подозрению в получении взяток в особо крупном размере задержана главврач одного из бюджетных учреждений здравоохранения Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ возбуждено по материалам УЭБ и ПК УМВД России и УФСБ России по Рязанской области.

По версии следствия, с сентября 2019 по декабрь 2022 года женщина получила от подчинённых почти 16 миллионов рублей. Взятки передавались лично или через посредников за общее покровительство и попустительство по служебной деятельности. Кроме того, главврач решала вопрос о начислении повышенных премий сотрудникам.

По делу проводятся следственные действия.

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