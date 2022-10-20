В Рязани доставщик «Самоката» наехал на женщину на пешеходной дорожке, сообщила дочь пострадавшей.

ДТП случилось 18 октября в 8 часов вечера рядом с ледовым дворцом спорта «Олимпийский».

— Женщина упала, ударилась головой, потеряла сознание, — пишет рязанка. — Прохожие не прошли мимо, помогли прийти в себя.

Травмированную женщину довели до гипермаркета «Да», затем её забрала скорая помощь. Медики БСМП сделали МРТ. У женщины диагностировали ушиб головного мозга, перелом основания черепа, кровоизлияние в мозг.

Дочь ищет очевидцев, записи камер видеорегистратора с моментом ДТП. Телефон: +7 953 744-78-11.

Представители «Самоката» принесли извинения и захотели помочь разобраться в ситуации.

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