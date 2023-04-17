В Рязани дан старт голосованию за объекты благоустройства в 2024 году

С 15 апреля в Рязани запущено онлайн-голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в следующем году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В 2023 году муниципальная общественная комиссия приняла решение об участии в отборе 26 территорий парков, скверов и других общественных пространств.

До 31 мая горожане могут поддержать любимый сквер или парк рейтинговым голосованием:

1. Через сайт (авторизация через Госуслуги);

2. Через Портал обратной связи (авторизация через Госуслуги);

3. Через волонтера ФКГС (авторизация через мобильный телефон), воспользовавшись помощью волонтеров в одном из 11 торговых центров города (будни с 17.00 до 19.00, выходные с 14.00 до 18.00):

— ТРЦ «М5Молл», ул. Московское шоссе, д. 65а;

— ТРЦ «Премьер», ул. Московское шоссе, д. 21;

— ТЦ «Атрон Сити», ул. Ленина, д. 21;

— ТРЦ «Круиз», ул. Солотчинское шоссе, д. 11;

— ТРЦ «Виктория Плаза», ул. Первомайский проспект, д. 70 корп. 1;

— ТЦ «Европа», ул. Советской Армии, д. 9а;

— Гипермаркет «Глобус», Рязанский район, с. Дядьково, д. 1;

— ТЦ «Сокол», ул. Связи, д. 16;

— ТЦ «Малина», ул. Соборная, д. 15а;

— ТЦ «Квартал», ул. Станкозаводская, д. 31;

— ТЦ «Алина», ул. Новоселов, д. 30а.

Также помощью волонтеров можно воспользоваться на следующих площадках:

— адреса МП «КВЦ»:

ул. Станкозаводская, д. 27 (будни с 8.00 до 17.00);

ул. Советской Армии, д. 13а, магазин «Дикси» (будни с 9.30 до 18.30);

ул. Татарская, д. 95, ТЦ «Полетаевский 2» (будни с 10.00 до 18.30);

ул. Крупской, д. 19 (будни с 8.30 до 17.00);

ул. Маяковского, д. 111 (будни с 9.00 до 18.00);

— «Точка кипения» — площадка для взаимодействия ул. Каширина, д. 1а (по отдельному графику);

— Ресурсный центр «Дом ТОС», ул. Каширина, д. 1 (будни с 11.00 до 18.00);

— приемная Благотворительного фонда «Рука помощи», ул. 2-е Бутырки, д. 9 (по отдельному графику);

— приемная ТОС «Михайловское шоссе», ул. Михайловское шоссе, д. 91 кв. 68 (по отдельному графику);

— приемная ТОС поселка Мирный, ул. Соколовская, д. 5 корп. 1 (по отдельному графику);

— приемная ТОС «3-й квартал Канищево», ул. Бирюзова, д. 15 (по отдельному графику);

— Рязанский Дворец молодежи, площадь 50-летия Октября, д. 1 (по отдельному графику);

— Центр детского творчества «Южный», ул. Щорса, д. 35а (по отдельному графику);

— «Боровница», поселок Солотча, Монастырская площадь, д. 8 (по отдельному графику).

По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет по городу Рязани: 95-69-15, 95-69-16.