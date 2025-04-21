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Экология, природа, животные

В Рязани четыре дня наблюдали превышение ПДК сероводорода и озона

Анастасия Мериакри

В Рязани зафиксировали превышение ПДК. Результаты публикует министерство природопользования области.

Отбор и анализ проб атмосферного воздуха проводился с 14 по 20 апреля передвижными экологическими лабораториями. Стационарные посты наблюдения следили за состоянием атмосферного воздуха в микрорайонах Канищево, Дашково-Песочня, в районе Рязанского Кремля. Исследовались следующие компоненты: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, сероводород, диоксид серы, озон, аммиак, формальдегид, метан, фенол.

14 апреля в Дашково-Песочня выявили превышение ПДК сероводорода. Максимальный уровень его концентрации составил 1,78 ПДКмр. 18 апреля там же замечено превышение ПДК озона — 1,37 ПДКмр. 19 апреля концентрация озона составила 1,34 ПДКмр, 20 апреля — 1,48 ПДКмр. 

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Результаты всех замеров были направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию города. 

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