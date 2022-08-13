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В Рязани 67-летний мужчина погиб при падении со второго этажа

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Днём 13 августа на улице Кутузова в Рязани 67-летний мужчина погиб при падении со второго этажа. Об этом, ссылаясь на источник в экстренных службах, сообщает YA62.ru.

Пожилой мужчина скончался до приезда скорой помощи. Подробности произошедшего устанавливаются.

По факту гибели человека региональное следственное управлением СК РФ инициировало проверку.

Ранее стало известно о перевороте легкового автомобиля на улице Зубковой. В озере Велье населённого пункта Мурмино Рязанского района утонула 38-летняя женщина.

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