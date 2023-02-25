В Рязани 25 февраля пройдёт праздник «Душа моя Масленица!»

Самым масштабным мероприятием празднования масленичной недели в Рязани станет праздник «Душа моя Масленица!». Он пройдёт на Лыбедском бульваре 25 февраля, начиная с 12 часов.

Жителей, гостей города ждут различные угощения: праздничные блины, каравайцы, оладьи, пироги, калачи, лепёшки, ватрушки, курники, калинники, кисели, чай из самовара.

С 13 часов на улице Почтовой можно увидеть театрализованное представление «Красования на Почтовой». Зрителям расскажут и покажут традиции празднования масленичной недели на Руси.

В 14 часов на главной сцене праздника стартует концерт народных и фольклорных коллективов из Рязани. В это же время начнёт работу ещё одна фуд-зона, где будут работать профессиональные повара и известные рязанцы. Они собираются установить «блинный рекорд».

Рязанцев ждут активные игры, забавы, различные фотозоны.

В Лесопарке сегодня с 12.00 пройдет фестиваль силового экстрима «Богатырский дух», в ЦПКиО — праздник «Прощай, Масленица».