В РГУ будет преподавать один из соавторов Конституции РФ

Новым преподавателем РГУ имени С.А. Есенина станет Борис Эбзеев, один из соавторов Конституции РФ. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Борис Эбзеев — заслуженный юрист и деятель науки России. Он считается одним из ведущих правоведов страны, а также имеет огромный практический опыт. Много лет он был судьёй Конституционного суда, сейчас является членом ЦИК России.

Исполняющий обязанности ректора Дмитрий Боков и директор Юридического института Любовь Ларина поздравили Бориса Эбзеева с юбилеем. Во время встречи они договорились, что юрист будет вести курс лекций в РГУ.