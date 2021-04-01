В Республике Башкортостан иностранец зарезал 21-летнюю девушку и завернул тело в мусорные пакеты

В башкирском городе Стерлитамак иностранец зарезал 21-летнюю девушку и завернул тело в мусорные пакеты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Диана пропала еще 24 марта. Родственники рассказали, что девушка вышла из дома, но обратно так и не вернулась. При этом ее телефон был выключен. Полицейские начали поиски и спустя некоторое время им удалось отыскать пропавшую.

Труп девушки с 15 ножевыми ранениями обнаружили в съемной квартире. Она была завернута в мусорные пакеты.

— В преступлении заподозрили друга Дианы. 23-летний иностранец Фарахим был молодым человек девушки. В какой-то момент их отношения дали трещину, а после парень взялся за нож, — говорится в сообщении.

При этом родственники убитой уверяют, что у Фарахима и Дианы не было отношений. По их словам, молодые люди были друзьями.

Подозреваемый скрылся. Он снял все деньги с карты и удалил страницы в социальных сетях. Молодой человек объявлен в розыск, правоохранители распространили ориентировку на него.