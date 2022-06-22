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Среда, 22 июня, 2022

В Путятино грузовик въехал в здание магазина

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Татьяна Проводина

В Путятино грузовик въехал в здание магазина

Фото из Телеграм канала ГИБДД по Рязанской области

ДТП произошло сегодня в половину второго ночи возле дома 5а ст.1 по улице Ворошилова. ГИБДД сообщает предварительные данные.

62-летний житель Самары, находясь за рулём грузовика «Сканиа», наехал на металлическое ограждение, а затем на здание. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, из-за чего не справился с управлением.

В Путятино грузовик въехал в здание магазина
Фото из Телеграм канала ГИБДД по Рязанской области

Автомобиль и здание были серьёзно повреждены. Травмированных в результате происшествия нет, иных последствий не наступило.

По факту дорожной аварии идёт проверка. Обстоятельства случившегося уточняются.

В Путятино грузовик въехал в здание магазина

Фото из Телеграм канала ГИБДД по Рязанской области

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