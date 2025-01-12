В Путятине из горящей квартиры спасли взрослого и детей

11 января в Путятине загорелась квартира. Из горящего помещения пожарные спасли троих человек, двое из спасённых — дети. Подробности инцидента приводит ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило в 13.10. Загорелась квартира в двухэтажном панельном доме. Огонь повредил её на площади 3 квадратных метра.

Из огня спасли взрослого и двоих детей. Малышу 2023 года рождения потребовалась госпитализация.

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На место происшествия выезжали 2 пожарных автомобиля и 6 сотрудников Государственной противопожарной службы. Другие подробности случившегося уточняются.