В Приокском районе Рязани в квартире местного жителя изъяли больше килограмма марихуаны

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Рязанской области с коллегами из отдела МВД по Московскому району Рязани задержали 38-летнего жителя областного центра по подозрению в изготовлении, хранении и сбыте марихуаны. Подробности сообщили в региональном Управлении МВД.

Полицейским стало известно, что ранее судимый за кражу рязанец заготовил впрок большой объём марихуаны как для собственного употребления, так и с целью сбыта.

Оперативники УНК на улице Станкозаводской задержали ранее судимого за хранение наркотиков 32-летнего мужчину. При себе у него было 10 граммов марихуаны. Дознаватель ОМВД по Московскому району Рязани возбудил против подозреваемого уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере. Выяснилось, что мужчина купил запрещённое вещество через закладку в подъезде дома на улице Космонавтов.

Правоохранители задержали продавца, проживающего в этом же доме, и обыскали его квартиру. В ходе обыска изъяли мешки, коробки и ёмкости с марихуаной массой 1004 грамма, а также примерно 70 граммов конопли в стадии высушивания и приспособления для изготовления наркотика.

Предварительно установлено, что рязанец летом и в начале осени выращивал наркосодержащую коноплю в Сараевском районе, а затем собрал урожай и привёз его в свою рязанскую квартиру. Он начал сбывать марихуану через закладки.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о сбыте наркотиков.

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