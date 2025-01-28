В подмосковном Орехово-Зуево поймали серийного педофила, охотившегося за школьницами

В подмосковном Орехово-Зуево задержали серийного педофила, который охотившегося за школьницами, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, злоумышленник — 34-летний безработный. Он начал орудовать летом прошлого года.
Извращенец подкараулил одну из жертв днем в сквере имени Барышникова. Мужчина скрутил ребенка и изнасиловал в кустах.
Возбуждены дела по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия» в отношении несовершеннолетних.
Ранее задержанного судили за кражи и грабежи.