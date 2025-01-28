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Происшествия

В подмосковном Орехово-Зуево поймали серийного педофила, охотившегося за школьницами

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В подмосковном Орехово-Зуево задержали серийного педофила, который охотившегося за школьницами, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, злоумышленник — 34-летний безработный. Он начал орудовать летом прошлого года.

«На данный момент в деле четыре доказанные жертвы. Среди пострадавших — девочки 11–14 лет», — говорится в публикации.

Извращенец подкараулил одну из жертв днем в сквере имени Барышникова. Мужчина скрутил ребенка и изнасиловал в кустах.

«При задержании все его лицо было в синяках — вероятно, побили местные», — уточнили авторы поста.

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Возбуждены дела по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия» в отношении несовершеннолетних.

Ранее задержанного судили за кражи и грабежи.

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© Информационное агентство 7info

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