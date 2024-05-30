В подмосковном храме прихожанин зарезал работницу трапезной, сообщает телеграм-канал 112.

По данным источника, убийство совершено в Сергиевом посаде утром 30 мая на территории храма Петра и Павла. Пришедший на завтрак прихожанин внезапно набросился на 55-летнюю женщину.

Сообщается, что задержанный 20 лет состоит на психиатрическом учёте. Его мама работает при этом храме и мужчина периодически приходил обедать.

Владимир сегодня пришёл с палкой и ножом. Мужчина 13 раз ударил женщину ножом с криками «Ты отравила мою маму». Ранения оказались смертельными.

Подозреваемый в убийстве задержан.

— По предварительным данным, сегодня утром мужчина зашел в трапезную храма и нанес работнице, которая находилась в помещении кухни, множественные ножевые ранения. Потерпевшая 1968 г.р. скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи, — сообщила прокуратура Московской области.