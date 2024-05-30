Четверг, 30 мая, 2024

В подмосковном храме прихожанин зарезал работницу трапезной

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/mosoblproc

В подмосковном храме прихожанин зарезал работницу трапезной, сообщает телеграм-канал 112.

По данным источника, убийство совершено в Сергиевом посаде утром 30 мая на территории храма Петра и Павла. Пришедший на завтрак прихожанин внезапно набросился на 55-летнюю женщину.

Сообщается, что задержанный 20 лет состоит на психиатрическом учёте. Его мама работает при этом храме и мужчина периодически приходил обедать.

Владимир сегодня пришёл с палкой и ножом. Мужчина 13 раз ударил женщину ножом с криками «Ты отравила мою маму». Ранения оказались смертельными.

Подозреваемый в убийстве задержан.

— По предварительным данным, сегодня утром мужчина зашел в трапезную храма и нанес работнице, которая находилась в помещении кухни, множественные ножевые ранения. Потерпевшая 1968 г.р. скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи, — сообщила прокуратура Московской области.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Рязгордума приняла несколько важных решений на заседании 30 мая

Гордума
Рязанская городская Дума на заседании 30 мая приняла решение об условиях приватизации Муниципального предприятия «Детское питание» путем преобразования в акционерное общество «Детское питание» города Рязани.

16-летний мотоциклист из Кораблина получил травмы в ДТП

Новости Рязани
ДТП произошло примерно в 15:50 вблизи дома №11 по улице Школьная.

В Рязани официально утвердили дату проведения Дня города

Новости Рязани
Соответствующее решение приняли депутаты городской Думы на заседании 30 мая.

Серьёзное ДТП произошло в Дядькове под Рязанью

Новости Рязани
По словам очевидца, столкнулись легковушка и грузовик. Легковой автомобиль получили серьёзные механические повреждения.

В ОКБ открылся кабинет репродуктивного здоровья

Новости Рязани
За консультацией могут обратиться женщины в возрасте от 18 до 49 лет.