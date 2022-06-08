В подмосковной Лобне погиб двухлетний ребёнок, упав на кафель в ванной

В Лобне Московской области двухлетний мальчик погиб, ударившись головой об плитку в ванной комнате, сообщает «Московский комсомолец».

Трагедия случилась во вторник, 7 июня. Мать ребёнка находилась на работе, за детьми — двумя братьями — присматривал друг семьи.

В тот день мужчина купал малышей в ванной. После водных процедур он начал укладывать детей спать. Когда мужчина готовил ко сну младшего ребёнка, старший решил самостоятельно вылезти из ванной и упал на кафель.

Мужчина вызвал скорую помощь, но мальчик погиб, не приходя в сознание.