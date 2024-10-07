В Подмосковье с разницей в полтора часа два подростка травмировались на железной дороге

5 октября 2024 года в вечернее время суток в дежурную часть Линейного управления МВД России на станции Москва-Курская одно за другим с разницей в полтора часа поступали сообщения о фактах травмирования несовершеннолетних на Московской железной дороге Горьковского направления в результате опасного увлечения «зацепингом».

Шестнадцатилетний подросток, по станции Дрезна Горьковского направления Московской железной дороги смертельно поражен электрическим током в связи с осуществлением незаконного проезда на крыше электропоезда сообщением «Нижегородская-Петушки». Юноша проживал в Московской области со своим отцом, состоял на профилактическом учете и ранее неоднократно доставлялся в полицию за совершение административных правонарушений.

По данному факту Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Четырнадцатилетний подросток бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован со станции «Серп и Молот» Горьковского направления Московской железной дороги с электротравмой, полученной в результате незаконного проезда снаружи электропоезда и «игрой» с железнодорожным пантографом. Несовершеннолетний состоит на профилактическом учете по месту жительства за катание на сцепном устройстве электропоезда, самовольный уход из дома с сентября 2024 года.

В отношении матери подростка составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Транспортная полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Собранные материалы по данному факту будут направлены в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей проверки и выяснения всех обстоятельств произошедшего. Транспортная полиция предупреждает, что «зацепинг» — это история без счастливого финала. Стремясь показать свое безрассудство и готовность к риску, подростки получают травмы, зачастую несовместимые с жизнью. Не играйте со смертью!