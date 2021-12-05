В Подмосковье праздновавшая 30-летие девушка зверски убила гостя

В Долгопрудном расследуется дело об убийстве граждане Украины, в котором подозревается его возлюбленная, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной версии, девушка отмечала 30-летие и позвала в гости своего молодого человека. Пара распивала шампанское и коньяк.

Вскоре возлюбленные поругались. Гость перестал себя контролировать, подошел к имениннице и ударил ее по голове, сбив жертву со стула.

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В этот момент со стола упал нож, который девушка взяли в руки и, отмахиваясь от ударов агрессивного мужчины, нанесла ему несколько глубоких порезов. В итоге он скончался.