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В Подмосковье педофил напал на двух школьниц

Елена Лобанова
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В воскресенье, 4 июля, в Подмосковье педофил напал на двух школьниц. В настоящее время его разыскивают. Об этом сообщает РЕН ТВ

Все произошло в подмосковном Можайске. Девушки 13-ти и 15-ти лет гулялил возле заброшенной фермы, когда встретили странного мужчину. 

По словам пострадавших, педофил угрожал им ножом и заставил зайти в заброшенное здание. Там он совершил с ними действия сексуального характера, а после убежал. 

О произошедшем школьницы рассказали родителям, а те обратились к правоохранителям. Детей допросили. В настоящее время с ними работают медики.

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