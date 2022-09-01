Четверг, 1 сентября, 2022
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В Подмосковье муж застукал жену с любовником и устроил ей казнь сожжением

Суд вынес приговор жителю Сергиева Посада, которого признали виновным в убийстве жены, пишет МК.

Инцидент произошел в марте на Новоугличском шоссе. По версии следствия, мужчина заподозрил, что супруга ему изменяет, и начал следить за ней. В итоге он застукал благоверную с любовником в номере мини-отеля.

Сначала злоумышленник соврал, что переливал спирт из канистры в банку, чтобы разбавить огненную жидкость водой и параллельно курил. После этого его якобы толкнула супруга и тут же превратилась в живой факел.

Однако накануне смерти следователи выяснили у потерпевшей, которая могла лишь кивать в знак согласия, что ее муж сам облил неверную спутницу жизни спиртом, после чего чиркнул зажигалкой. В итоге суд приговорил его к 7 годам лишения свободы.

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