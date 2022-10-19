В Подмосковье врача-реаниматолога, спасавшего жизни в ЛДНР, призвали за несколько часов до завершения мобилизации. Несмотря на бронь и повестку без подписи, сообщает Mash.

Сергей Шевырев — анестезиолог-реаниматолог в ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова. Повестку он нашёл в почтовом ящике 17 октября, вернувшись из командировки в ЛДНР.

Документ был без подписи, медики взял справки о брони и пошёл в военкомат. Там его оперативно призвали и отправили сначала в Алабино, а затем в Наро-Фоминск.

По словам жены, Сергею даже не дали собрать личные вещи — их она передала позднее через забор.

— Супруга штурмует ведомства и просит перепроверить документы единственного кормильца ещё раз, — сообщает Mash.

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