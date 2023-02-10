Пятница, 10 февраля, 2023
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В Подмосковье девушка споила и совратила сразу двух школьников на вечеринке

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Жительница Егорьевска совратила двух несовершеннолетних парней на вечеринке, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, 19-летняя девушка пригласила к себе домой школьников 15 и 16 лет. Там компания принялась распивать алкогольные напитки.

Вскоре хозяйка предложила подросткам заняться сексом втроем, на что те охотно согласились.

Однако эта ситуация вышла на всеобщее обозрение. Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде. Ее уже привлекали к ответственности за спаивание детей. Оба подростка состоят на учете в психоневрологическим диспансере.

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