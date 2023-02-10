Жительница Егорьевска совратила двух несовершеннолетних парней на вечеринке, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, 19-летняя девушка пригласила к себе домой школьников 15 и 16 лет. Там компания принялась распивать алкогольные напитки.

Вскоре хозяйка предложила подросткам заняться сексом втроем, на что те охотно согласились.

Однако эта ситуация вышла на всеобщее обозрение. Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде. Ее уже привлекали к ответственности за спаивание детей. Оба подростка состоят на учете в психоневрологическим диспансере.