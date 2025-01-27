В Подмосковье девочка в слезах и шрамах убежала от родителей-садистов

Из Лобни в Москву сбежала 12-летняя девочка, над которой издевались родители-садисты, пишет « КП » со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Она рассказала полицейским, что с ней делали родственники.

«Уснула, не услышала звонка в дверь, когда родители пришли. Избили ее так, что еле дышала. За малейшую провинность — кулаки», — отметили источники.

По их данным, за «серьезные проступки» родители раскаляли докрасна газовый ключ и прижигали девочке кожу.

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После очередного такого наказания она ушла из дома в столицу, «питалась чем найдет, спала где придется». Сейчас пострадавшая в больнице.

По подозрению в нанесении ей увечий задержали родителей. Возбуждено уголовное дело.