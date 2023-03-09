Четверг, 9 марта, 2023
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В пятницу, 10 марта, в Рязани ожидается снег и дождь

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Фото: сайт администрации Рязани

В пятницу, 10 марта, в Рязанской области ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -5…0°С, днём -3…+2°С. Прогноз метеорологов опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Синоптики прогнозируют ночью снег, мокрый снег, местами сильный, местами налипание мокрого снега, снежные заносы. На дорогах — гололедица.

Днём ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождём. Ветер будет дуть южный, переходящий в северный, скоростью 5-10 метров в секунду. Возможны порывы до 15 м/с.

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