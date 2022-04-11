В Перми 14-летний подросток заставил сверстника пить воду из лужи

Сотрудники полиции изучают ролик с участием подростков в Перми. Видео опубликовано в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

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Инцидент произошел возле 108 школы. Судя по опубликованным кадрам, 14-летний подросток заставил сверстника пить воду из лужи.

По одной из версий, это была своего рода «месть», так как пострадавший якобы недавно заставлял девочку также пить из лужи. По другой версии, она могла оговорить школьника.

Весь этот кошмар происходил на глазах других детей, которые снимали происходящее на видео и хихикали за кадром.