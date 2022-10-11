В Перинатальном центре в Рязани 12 октября пройдёт День открытых дверей

Рязанский областной клинический перинатальный центр 12 октября проведёт День открытых дверей. Будущих мам и пап приглашают на экскурсию по отделениям.

Сотрудники центра расскажут о современных тенденциях в акушерстве и неонатологии и ответят на все вопросы, – сообщается в группе Областной клинический перинатальный центр ВКонтакте.

На мероприятии речь пойдёт обо всех процедурах по ежедневному уходу за новорождённым. Будущих родителей научат одевать и пеленать малыша на примере куклы. Занятие по пеленанию грудничка проведёт завотделением новорождённых, кандидат медицинских наук, врач-неонатолог Светлана Юрьевна Петрова.

Желающие посетить Перинатальный центр собираются в среду, 12 октября, в 9:50 на первом этаже в холле главного входа по адресу ул. Интернациональная, д. 1И.

Предварительно записываться на мероприятие не нужно. При себе необходимо иметь бахилы и маску.

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