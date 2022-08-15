Татьяна Проводина

В перевернувшемся авто в Кораблинском районе пострадали 5 человек

Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Инцидент произошёл 14 августа около 15:25 на 9-ом километре трассы Кораблино – Аманово – Моловка – Строилово. Предварительные данные сообщили в УМВД по Рязанской области.

За рулём Subaru Outback находилась 23-летняя жительница Скопинского района. Женщина выбрала небезопасную скорость движения, и машина слетела в кювет и опрокинулась.

Сама водитель, а также четверо несовершеннолетних – 8, 5, 16 и 10 лет – были травмированы, им оказали медицинскую помощь. Проводится проверка произошедшего.

Ранее сообщалось об опрокидывании автомобиля и травмировании женщины-водителя.

В перевернувшемся авто в Кораблинском районе пострадали 5 человек
В перевернувшемся авто в Кораблинском районе пострадали 5 человек
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