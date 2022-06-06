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Понедельник, 6 июня, 2022

В парке Белякова ведётся подготовка к установке камер видеонаблюдения

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7info7

В парке Белякова ведётся подготовка к установке камер видеонаблюдения

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала, как проходит благоустройство парка Белякова. По её словам, уже сделана половина от запланированного.

Глава администрации отметила, что в парке опилили и снесли аварийные деревья, установили 68 опор освещения. 9 июня начнётся монтаж камер видеонаблюдения, они будут подключены к системе «Безопасный город». Сейчас для этого проложен кабель. За порядком на территории смогут наблюдать Дирекция благоустройства и правоохранительные органы.

Проектом предусмотрена организация дорожно-тропиночной сети в парке. Дорожки заасфальтируют и оборудуют бордюрами.

— Установка бордюров, конечно, удорожает стоимость, но без них нельзя, иначе дорожка расползется – грунты сложные, подземные воды близко. Также здесь установят 30 лавочек и 30 урн, — информирует Сорокина.

Она обратила внимание на то, что дорога на прилегающей к парку улице Забайкальской находится в безобразном состоянии. Её будут ремонтировать.

— Территория востребована у местных жителей, много семей с маленькими детьми. Хотим, чтобы пространство получилось светлым, уютным, стало любимым местом отдыха, — добавила глава администрации.

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