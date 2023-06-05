В отпуск — красиво: в Рязани на бьюти-процедуры к отпуску тратят в среднем от 4300 рублей

По данным Авито Услуг, в Рязани спрос на бьюти-услуги в канун лета вырос на 79%.

Аналитики Авито Услуг зафиксировали резкий скачок спроса на услуги красоты с наступлением лета и сезона отпусков. Вне зависимости от планов на лето, россияне активнее обращаются за бьюти-процедурами: на Авито в Рязани спрос на услуги красоты за май вырос сразу на 79%. Среди самых популярных запросов — маникюр и педикюр, услуги парикмахеров и даже тату-мастеров. По подсчетам аналитиков, в среднем жительницы города могут тратить на полный комплекс популярных бьюти-процедур перед отпуском от 4300 рублей.

Популярные услуги для подготовки к отпуску

В мае этого года в Рязани спрос на услуги красоты вырос на 79% по сравнению с маем прошлого года.

Растущий спрос делает бьюти-сферу привлекательной для мастеров. По итогам мая в Рязани объявлений от специалистов на Авито стало больше на 36% по сравнению с маем прошлого года. Всего по стране, по данным совместного исследования платформы Авито Услуги и исследовательского агентства ORO, услуги в сфере красоты оказывает порядка 735 тысяч провайдеров, в числе которых как частные мастера, так и компании.

Согласно результатам исследования ORO и Авито Услуг, средний чек с заказа в сфере бьюти-услуг — около 1600 рублей, однако финальная стоимость варьируются в зависимости от вида услуги, сложности и объема работы.

С началом лета наиболее активно в Рязани спрос вырос на услуги для ресниц и бровей — +138% за год. Средняя цена за наращивание ресниц по стране составила около 2000 рублей. Укладка бровей обойдется от 1500 рублей.

В число востребованных специалистов в Рязани также вошли парикмахеры-стилисты (+61%), мастера по маникюру и педикюру (+105%). В зависимости от вида услуги меняется и цена. Так, например, по стране стрижка на длинные волосы обойдется в 1000 рублей, покраска корней — от 3000 рублей, а уходовые процедуры могут стоить от 5000 рублей. А вот средняя цена за комбинированный маникюр и покрытие гель-лаком в Рязани составила 700 рублей. Активизировались в этом сезоне и любители экспериментов — так, на 89% вырос спрос на мастеров по тату и пирсинг.

Таким образом, подготовка к сезону отпусков в Рязани обойдется жителям минимум в 4300 рублей. В эту сумму входит поход к мастерам по наращиванию ресниц, укладке бровей, ногтевому сервису и стилисту по волосам.