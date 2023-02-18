Участник спецоперации рассказал, что его вместе с товарищами отказались обслужить в орловском кафе «На привале».
Видеообращение бойца оказалось в распоряжении «Орловских новостей». Инцидент произошел 11 февраля, когда военные направлялись в сторону Брянской области.
«Когда мы подошли к кафе, нам ответили, что военных нельзя пускать, — рассказал боец. — Происходят такие действия, что мы воюем за Россию, а где-то сидят какие-то люди и военных не пускают кушать. Почему так, объясните?» — задался вопросом участник СВО.
Военный рассказал, что они не собирались дерзить или устраивать разборок.
Советник губернатора Сергей Лежнев пояснил, что главе региона сразу же доложили о случившемся. Андрей Клычков принес извинения военному.
Лежнев подчеркнул, что правоохранительные органы будут проводить проверку.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram