Участник спецоперации рассказал, что его вместе с товарищами отказались обслужить в орловском кафе «На привале».

Видеообращение бойца оказалось в распоряжении «Орловских новостей». Инцидент произошел 11 февраля, когда военные направлялись в сторону Брянской области.

«Когда мы подошли к кафе, нам ответили, что военных нельзя пускать, — рассказал боец. — Происходят такие действия, что мы воюем за Россию, а где-то сидят какие-то люди и военных не пускают кушать. Почему так, объясните?» — задался вопросом участник СВО.

Военный рассказал, что они не собирались дерзить или устраивать разборок.

Советник губернатора Сергей Лежнев пояснил, что главе региона сразу же доложили о случившемся. Андрей Клычков принес извинения военному.

Лежнев подчеркнул, что правоохранительные органы будут проводить проверку.