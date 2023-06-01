В областном центре будут работать трудовые отряды подростков ТОП.Рязань

ТОП.Рязань – это трудовые отряды подростков, которые будут осуществлять свою работу в нашем городе в летний период 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Трудовые отряды подростков – это одно из направлений общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», которое с появлением Российского движения детей и молодежи становится все более актуальным и масштабным.

Благодаря «Движению первых» трудовому воспитанию и профессиональной ориентации подростков стало уделяться больше внимания. Поэтому и в нашем городе было принято решение создать трудовой отряд подростков ТОП.Рязань.

Трудовой отряд подростков – это добровольное объединение ребят в возрасте от 14 до 17 лет, созданное с целью приобретения подростками трудовых навыков и вовлечения их в общественно-полезную деятельность.

Трудовые отряды будут работать с июня по август. Продолжительность смены – 10 рабочих дней, рабочее время в день – 3 часа. Заработная плата за смену – от 4000 руб.

Кроме того, подростки смогут принять участие в досуговой программе смены: познавательных мероприятиях, различных активностях, экскурсиях.

Рабочие смены в июне:

1. Смена «ТОП.Рязань. Центральный» (5-19 июня), место сбора – входная группа ЦПКиО со стороны ул. Пушкина.

2. Смена «ТОП.Рязань. Гагарин» (20 июня – 3 июля), место сбора – ДК «Приокский» (парк им. Ю.А. Гагарина).

Участники смен будут благоустраивать парковые территории на протяжении всех 6 смен в летний период.

Виды работ: покраска малых архитектурных форм, сбор случайного мусора, окошенной травы, древесных и кустарниковых отходов.

Для трудоустройства необходимо обратиться в Центр занятости населения Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52. Подробности по ссылке.