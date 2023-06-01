Четверг, 1 июня, 2023
На главнуюОрганы властиАдминистрация

В областном центре будут работать трудовые отряды подростков ТОП.Рязань

7info

ТОП.Рязань – это трудовые отряды подростков, которые будут осуществлять свою работу в нашем городе в летний период 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Трудовые отряды подростков – это одно из направлений общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», которое с появлением Российского движения детей и молодежи становится все более актуальным и масштабным.

Благодаря «Движению первых» трудовому воспитанию и профессиональной ориентации подростков стало уделяться больше внимания. Поэтому и в нашем городе было принято решение создать трудовой отряд подростков ТОП.Рязань.

Трудовой отряд подростков – это добровольное объединение ребят в возрасте от 14 до 17 лет, созданное с целью приобретения подростками трудовых навыков и вовлечения их в общественно-полезную деятельность.

Трудовые отряды будут работать с июня по август. Продолжительность смены – 10 рабочих дней, рабочее время в день – 3 часа. Заработная плата за смену – от 4000 руб.

Кроме того, подростки смогут принять участие в досуговой программе смены: познавательных мероприятиях, различных активностях, экскурсиях.

Рабочие смены в июне:

1. Смена «ТОП.Рязань. Центральный» (5-19 июня), место сбора – входная группа ЦПКиО со стороны ул. Пушкина.

2. Смена «ТОП.Рязань. Гагарин» (20 июня – 3 июля), место сбора – ДК «Приокский» (парк им. Ю.А. Гагарина).

Участники смен будут благоустраивать парковые территории на протяжении всех 6 смен в летний период.

Виды работ: покраска малых архитектурных форм, сбор случайного мусора, окошенной травы, древесных и кустарниковых отходов.

Для трудоустройства необходимо обратиться в Центр занятости населения Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52. Подробности по ссылке.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Июнь в «М5 Молл»: День защиты детей, бесплатные праздники и конкурс рисунков

Первый летний месяц в рязанском ТРЦ «М5 Молл» – это время ярких и по-настоящему летних мероприятий.

В Рязани обсудили участие предприятий «Роснефти» в развитии региона

Рязанская нефтеперерабатывающая компания и Рязаньнефтепродукт, дочерние предприятия НК «Роснефть», совместно с региональным правительством провели круглый стол

Видеосервис Wink представил премьеры июня

Подборка июньских премьер в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») станет источником вдохновения для тех, кто хочет начать его с правильным настроением.

45% россиян откладывают деньги на будущее своих детей — опрос

Из них для оплаты образования в вузе или колледже 32%, для покупки недвижимости (24%) и автомобиля (19%), для подарка на свадьбу (13%), для формирования стартового капитала (12%)

Рязанская библиотека получит 53 миллиона рублей на школу креативных индустрий

Школа креативных индустрий будет создана в библиотеке в 2024 году.

В Омской области 18-летняя тетя совратила 14-летнего племянника

Жительница села Усть-Ишим Омской области совратила 14-летнего племянника, пишет телеграм-канал SHOT. По предварительной информации, в июле 2021 года 18-летняя девушка занялась сексом с мальчиком у себя дома в отсутствие родителей. Подростки утверждают, что все было по обоюдному согласию. Кроме того, спустя месяц злоумышленница пригласила домой 7-летнюю племянницу и домогалась...

В Мурманской области подростки надругались над мальчиком с задержкой в развитии

В городе Тулом Мурманской области подростки надругались над 11-летним мальчиком, говорится в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте». В Сети появились кадры с его участием, но мы не можем опубликовать их по этическим соображениям. Злоумышленники заставили мальчика мальчиком с задержкой в развитии заниматься оральным сексом с другим ребенком....

Изменение схемы движения транспорта в связи с проведением легкоатлетического полумарафона «Рязанский Кремль-2023»

4 июня с 6.00 до 13.00 будет закрыто движение транспорта по Соборной площади и ул. Петрова.

В Барнауле осудят мужчину, устроившего развратные танцы с ребенком в клубе

Полицейские разыскивают жителя Барнаула, который устроил развратные танцы с 15-летней девочкой в клубе, пишет телеграм-канал Baza. Инцидент произошел в конце марта на территории арт-центра «Спичка» на улице Ползунова. На опубликованных в Сети кадрах видно, как бородатый мужчина имитировал с ребенком половой акт. Следователи возбудили уголовное дело по статье о...

В Волгограде треш-стример надругался над девушкой в прямом эфире

Житель Волгограда издевался над девушкой во время прямого эфира в социальных сетях, пишет V1.RU. Треш-стример оскорблял и бил жертву по щекам, после чего совершил с ней действия сексуального характера. «Ты уродом родилась. У тебя столько денег, ты можешь себя в порядок привести», – унижал он потерпевшую. В итоге его поведением...

Белгородец погиб во дворе дома при обстреле на глазах у жены и матери

В селе Графовка Белгородской области во время обстрела погиб местный житель, приводит слова губернатора Вячеслава Гладкова МК. Инцидент произошел в понедельник. Мужчина занимался бытовыми делами во дворе, в этот момент началась воздушная атака. Он получил ранения из-за упавшего рядом снаряда. Это произошло на глазах у его жены и...

В Волжском произошла страшная авария, погиб ребенок

Рано утром в четверг на улице Карбышева в Волжском произошла авария со смертельным исходом, пишет V1.RU со ссылкой на источник. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и врезался в дерево. По словам очевидцев, машину буквально разрубило пополам. В результате погибли автомобилист и его 15-летняя...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации